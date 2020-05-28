Mindsense Games tarafından geliştirilen ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam edilen Idle Chip Factory Tycoon oyuncularına eğlenceli zaman geçirtmeye devam ediyor.

Simülasyon oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanan Idle Chip Factory Tycoon ile oyuncular farklı türdeki chipleri üretecek ve piyasaya sürecekler. Yüksek gelirlere sahip bir fabrikayı da hayata geçirmeye çalışacağımız oyunda amacımız chipleri üretmek ve piyasaya sürmek olacak.

Renkli grafik açıları eşliğinde oyunculara sunulan yapım içerisinde farklı türdeki karakterler ile de etkileşime girecek, onları yanımıza alacak, yükseltecek ve daha verimli çalışmalarını sağlayabileceğiz.

Arabalar, bilgisayarlar ve daha pek çok alanda chipler üretebileceğimiz yapımda bu chipleri geliştirerek farklı alanlarda da kullanabileceğiz.

Kariyer modu eşliğinde zengin olmaya çalışacağımız oyunda eğlenceli anlar yaşayacağız.