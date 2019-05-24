Idle Coffee Corp, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Idle Coffee Corp oyununda kahve dükkanı işletiyor ve müşterilerinizi mutlu ederek daha fazla kazanç elde ediyorsunuz. Kahve severleri bir hayli mutlu edebilecek türden bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda dikkatli olmalı ve mantıklı kararlar almalısınız. İşletmenizi büyüterek tüm dünyaya da açılabileceğiniz oyunda kendi imparatorluğunuzu kurabiliyorsunuz. Simülasyon oyunu oynamayı sevenler için birebir olarak nitelendirebileceğim Idle Coffee Corp oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Idle Coffee Corp sizleri bekliyor.

Idle Coffee Corp oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.