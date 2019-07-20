Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Idle Cook Tycoon bir mobil simülasyon oyunudur. Kafeler işleteceğimiz oyunda birbirinden farklı siparişleri yapmaya çalışacak ve daha fazla müşteri çekebilmek için ter dökeceğiz.

Birbirinden farklı müşterilerimizin siparişlerini gerçekleştirmeye çalışacağımız oyunda bizleri renkli grafik açıları ve zengin içerikler bekliyor olacak. Oldukça hoş bir yapıya sahip olacak olan oyunda kendimizi geliştirmek için de bazı girişimlerde bulunacağız.

Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanı ile oyuncular tarafından değerlendirilen yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından iki platformda birden oynanmaya devam ediyor. Kitlesini artırmaya devam eden yapım en son güncellemesini 3 Temmuz’da oyuncular ile paylaştı.