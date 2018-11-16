Dünyanın en iyi pasta şefi olamaya çalışacağımız Idle Cooking Tycoon ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

Codigames imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapım kusursuz grafikleri ile bizlere en iyi simülasyon oyunlarından bir tanesini sunmaktadır. Oyun içerisinde birbirinden farklı pastaları yapmaya çalışacak, ve müşterilerimize ulaştırmak için ter dökeceğiz.

Oldukça eğlenceli bir oynanışa sahip olan yapım bizlere aksiyon ve gerilimden uzak keyifli zamanlar sunuyor. Gündelik birbirinden farklı görevler de sunan oyunda farklı ürünler yapacak, satacak ve para kazanacağız. Harika 3D grafikler eşliğinde oyuncular eğlenceli zaman geçirerek pasta konusundaki yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler.

Kendimize ait bir pastacı dükkanını işleterek insanlara kaliteli ve güvenli hizmet verecek, seviyeler atlayarak bu alanda kariyer yapacağız. Birbirinden zorlu seviyeler ile çeşitli pastaları yapmak için mücadele edecek, mobil platformda tamamen ücretsiz bir simülasyon oyunu oynayacağız. Google Play’de 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım son güncellemesini 31 Ekim’de aldı.

İyi eğlenceler dileriz.