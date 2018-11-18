Idle Crypto Tycoon, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir simülasyon oyunudur. Dijital paraları yönetip, üretip zengin olabileceğiniz oyunda zengin bir iş adamı rolüne bürünüyorsunuz. Renkli görselleri ve eşsiz atmosferiyle dikkatimizi çeken oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Paralarınızı geliştirerek daha fazla dijital para üretebileceğiniz oyunda stratejik adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Sanal ticaret sistemine de sahip olan oyunda paralarınıza değer kazandırabiliyorsunuz. Basit minimalist tasarımıyla da ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda basit bir oynanış yer alıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda her türlü kripto parayı üretebiliyorsunuz. Kendi imparatorluğunuzu da kurabileceğiniz oyunda işlerinizi büyüterek daha zengin bir konuma gelebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. Idle Crypto Tycoon sizleri bekliyor.

Idle Crypto Tycoon oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.