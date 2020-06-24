Dünyanın dört bir yanındaki evleri dekore etmeye çalışacağımız Idle Decoration Inc simülasyon oyunu olarak piyasadaki yerini aldı.

Play Store ve App Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen ve şuana kadar geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Idle Decoration Inc grafiklerde başarılı bir gidişat sergilemeye başladı.

500 binden fazla oyuncu tarafından iki farklı platformda oynanmaya devam edilen başarılı yapımda oyuncular farklı evleri dekore ederek yenilemeye başlayacaklar. Adeta bir mimar gibi hareket edecek olan oyuncular diledikleri gibi evleri farklı görünümlere kavuşturabilecekler.

Seviye sisteminin yer aldığı oyun içerisinde mükemmel derece de 3D grafik açıları yer alıyor. Gerçekçi detaylı ile oyunculara enfes bir dekorasyon deneyimi sunacak olan yapım çeşitli animasyonlara da bünyesinde yer veriyor.