Tarihin en iyi belediye başkanı olmaya çalışacağımız Idle Delivery City Tycoon: Cargo Transit Empire isimli mobil yapımda önemli kararlar alacak ve halkın sevgisini kazanmaya çalışacağız.

Şehrin yönetimi hakkında bazı adımlar atacağımız oyun da mal üretimi ve kargo teslimi hakkında da bazı çalışmalar gerçekleştirmeye çalışacağız. Kusursuz grafik açılarının yer aldığı oyun da taşımacılık sektörünü en iyi duruma getirmek için pek çok alanda da yeniliğe imza atmaya çalışacağız.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan yapım da üretilen malları kasabalara en hızlı ve en kolay bir şekilde yollamanın yollarını arayacak, yaptığımız yenilikler ile sistemin kusursuz olarak işlemesini sağlamaya çalışacağız.

Yeni teknolojiler de araştıracağımız oyun içerisinde detaylı içeriklerin yanı sıra yükseltilebilir bazı özellikler de yer alıyor.

Yapım 50 binden fazla oyuncu tarafından Play Store üzerinde oynanmaya devam ediliyor.