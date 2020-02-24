Bu kendin yap simülasyon oyununda, güzel binaları kazacak ve yepyeni yapılar inşa etmek için işçilerinizi yöneteceksiniz. Daha hızlı kazmak için altın kazanın ve kazma araçlarınızı yükseltin. Bağımlılık yapan kazma oyununun tadını çıkarın ve zengin olun.

Idle Digging Tycoon bir simülasyon oyunu. Çatlamış binaları yıkmak ve yenilerini inşa etmek için işçilerinizi yönetin. Daha fazla altın kazanarak araçlarınızı geliştirin ve bu şekilde daha çok binaya hükmedin. Mümkün olduğunca zengin olmak için kazmayla uğraşın.

Yaratılış, keşif ve yıkım insanın doğasıdır. Hazineleri keşfetme süreci çok heyecan verici olacak. İşlem çok basit: Sadece matkapla kaz ve yerin dibine doğru yeterince altın ve elmas bulana kadar girmelisin.