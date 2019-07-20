Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alan Idle Dream Farm mobil platformda simülasyon oyunu olarak karşımıza çıktı. Idle serisinin en yeni oyunlarından birisi olan yapımda oyuncular rengarenk bir yapıda tarla ekip biçebilecek ve tam anlamıyla bir çiftçilik deneyimi yaşayabilecekler. Oldukça hoş içeriklere ve eğlenceli bir atmosfere sahip olan yapımda oyuncular 15’ten fazla çiftlik ile karşılaşacaklar.

Herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen yapımda zengin bir içerik yapısı yer alacak. Oyuncular çiftlikleri üzerinden para kazanacak ve büyük bir iş adamı olma yolunda ilerleyecekler. Başarılı işler neticesinde oyuncular yüksek gelirler elde edebilecekler.

Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan Idle Dream Farm tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.