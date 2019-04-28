Kendinize ait büyük bir işkence çiftliği kurabileceğiniz ve insanlara çeşitli işkenceler yaparak ruhlarını toplayabileceğiniz Idle Evil - Clicker Simulator, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, şeytanları ve zebanileri çalıştırarak insanlara işkence etmek ve ruh toplayarak seviye atlamaktır. Oyun, sıradan çiftlik oyunlarına göre çok daha farklı bir konuya ve ilginç bir tasarıma sahiptir. Ateş çukurları, kaynayan kazanlar, hedef tahtaları ve daha onlarca farklı işkence mekanizmasından yararlanarak esirlere işkence edebilir ve görevleri tamamlayarak yeni işkence türlerinin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı işkence metodu ve birçok işçi karakteri bulunmaktadır. Şeytanları çalıştırarak insanların ruhlarını toplayabilir ve işkence çiftliğinizi daha da geliştirebilirsiniz. Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren ve milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen Idle Evil - Clicker Simulator, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.