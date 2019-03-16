Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Idle Fake News Inc.-Plague Conspiracy Tycoon, sosyal medyaya hükmedebileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.

Basit ve kolay anlaşılır tasarımı sayesinde zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, sahte sosyal medya hesapları oluşturmak ve asılsız haberler çıkartarak sosyal medyaya yön vermektir. Sosyal ağ hesaplarından yalan haberler yazarak söz sahibi olabilir ve kaos ortamı oluşturarak imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. İlginç konusu ve farklı yapısı ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden bu oyunda, sosyal medyadaki grupları kendi tarafınıza çekmeli ve ortaya atığınız haberlere insanları inandırmalısınız. Böylece seviye atlayabilir ve sosyal medya krallığınızı ilan edebilirsiniz.

50 binden fazla oyun severin keyifle oynadığı Idle Fake News Inc.-Plague Conspiracy Tycoon, ilginç konusuyla her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.