Idle Fisher Tycoon şimdiye kadar yaşadığınız en heyecan verici yolculuğa çıkaracak. Tüm bölgeyi yönetme ve tüm çağların en popüler balıkçı kralı olma fırsatına sahipsiniz. Sermayeniz büyümeye başlar başlamaz, hiç kimse kazancınızı durduramaz.

Arkadaşlarınızın ve asistanlarınızın sizin için tüm işi yapmasına izin verin ve oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyın. Zenginliğinizle herkesi etkileyin tarih boyunca sürekli büyüyün. Oyuna girin ve başarılı balıkçılık işinizi geliştirmek için tıklamaya başlayın. Mükemmel bir balıkçı olduğunuz için imparatorluğunuz büyüyecek.

Gerçek bir Fisher Tycoon olarak yaşa! Bunlar anahtar araçlarınız olduğu için düğmelere tıklayın. Ünlü ortaklarınız işinizle ilgilenirken verimli bir Idle Fisher Tycoon hayatının tadını çıkarın. İşletme itibarınızı artırmak için para kazanın. Ne kadar çok paranız olursa o kadar saygı görürsünüz.