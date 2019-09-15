Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Fishing Empire ile balık tutma oyunu oynayacağız. Rengarenk bir yapının yer aldığı oyunda eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici oynanış bizleri bekliyor olacak.

Red Machine imzası ile geliştirilen ve yayınlanan başarılı oyunda birbirinden farklı alanlarda birbirinden ilginç balık türlerini yakalamaya çalışacağız. Oyun içerisinde balık tuttukça seviyemiz yükselecek ve yeni ekipmanların, yeni içeriklerin kilitlerini açabileceğiz.

Google Play üzerinde 10.99 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan simülasyon oyunu ücretli yapısı ile oyuncuların pek tercih ettiği bir simülasyon oyunu olmazken geniş kitlesi ile de yüksek kâr oranlarına ulaşmaya devam ediyor.

Yapım Google Play üzerinde 5 üzerinden 4.0 gibi bir skor puanı elde etti.