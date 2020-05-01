Nguyen Corporation tarafından hem Android hem de iOS platformu için geliştirilen ve yayınlanan Idle Food Court Tycoon mobil simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

En zengin restoran sahibi olmaya çalışacağımız oyun içerisinde idle oynanışı yer alacak. Dükkanlarımıza gelen müşterilerimize iyi davranarak ve onların mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlayarak daha fazla müşteri çekmeye çalışacağımız oyunda eğlenceli bir yapı yer alacak.

Çok sayıda farklı gıda briminin yer aldığı oyun içerisinde müşterilerimize neşeli davranarak onların da yüzünü güldürmeye çalışacağız.

Mevcut olan dükkanlarımızı büyüterek yeni personelleri de işe alacağımız oyun da rengarenk bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

İnternet bağlantısı olmadan da oynanabilen yapım da çok sayıda farklı görev de bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.