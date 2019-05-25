Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformu oyuncularına sunulan Idle Food Restaurant ile bizleri eğlenceli saatler bekliyor. Dünyanın en iyi restorantını işletmeye çalışacağımız oyunda müşterilerimizin siparişlerini doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaya çalışacağız.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan yapımda bize verilen alan içerisine restoranımızı inşa edecek, dilediğimiz gibi dizay edecek ve müşteri kazanmaya çalışacağız. Oyun içerisinde müşterilerimizi memnun bırakarak onların yeniden restoranımıza gelmesini sağlayacak ve daha çok para kazanarak restorantımızı geliştirmeye çalışacağız.

En zengin restoran şefi olmaya çalışacağımız oyunda bizleri aksiyon ve gerilimden uzak eğlenceli saatler bekliyor olacak. Rengarenk bir atmosferde oyuncular müşterileri ile ilgilenecek ve onlara güleryüzlü hizmet sunmaya çalışacaklar.