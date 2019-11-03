Dijital ve fiziksel arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Idle Gun Tycoon, ikisini birleştirerek tamamen etkileşimli bir gerçek dünya deneyimi yaratıyor. Sizin için 50'den fazla ateşli silah türü mevcut.

Yüksek seviyeli silah almak için aynı silahları birleştir, oyundan zevk almak çok kolay. Daha da zenginleşmek ve daha güçlü silahlar almak ve altın gelirinizi artırmak için paranızı akıllıca değerlendirin. Yapmanız gereken tek şey nişan almak ve ateş etmek. Gözlerinizin önünde her şeyi parçalayın.

Idle Gun Tycoon Özellikleri