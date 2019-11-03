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Idle Gun Tycoon 1.3.3 (Android)
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Idle Gun Tycoon

1.3.3
Android
Idle Gun Tycoon
ÜCRETSİZ
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Farklı türde silahlar üretin ve pazara çıkarın.

Idle Gun Tycoon Ekran Görüntüleri - 1
Idle Gun Tycoon Ekran Görüntüleri - 2
Idle Gun Tycoon Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Dijital ve fiziksel arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Idle Gun Tycoon, ikisini birleştirerek tamamen etkileşimli bir gerçek dünya deneyimi yaratıyor. Sizin için 50'den fazla ateşli silah türü mevcut.

Yüksek seviyeli silah almak için aynı silahları birleştir, oyundan zevk almak çok kolay. Daha da zenginleşmek ve daha güçlü silahlar almak ve altın gelirinizi artırmak için paranızı akıllıca değerlendirin. Yapmanız gereken tek şey nişan almak ve ateş etmek. Gözlerinizin önünde her şeyi parçalayın.

Idle Gun Tycoon Özellikleri

  • Yeni nesil grafikler ve gerçekçi ses, duman, geri tepme efektleri
  •  Ateş etmeyi öğren, öğrenmesi kolay, ustalaşması zor
  • 50'den fazla ateşli silah türünü ücretsiz açın
  • Seviye Modu ve Menzil Modu. Farklı modlar, farklı yer çekimi deneyimi