Android oyun platformunda simülasyon kategorisinde yer alan Idle Hero Defense-Fantasy Defense, düşmanlarınızla savaşlar yapabileceğiniz ve altın kazanabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Birbirinden farklı oyun kahramanları ile kendi ekibinizi oluşturarak savaşlardan zaferlerle dönebilirsiniz. Kahramanlarınızla, canavarlara karşı vereceğiniz bu mücadelede yeni savaşçı karakterlerinin kilidini açmak için savaşlarda başarılı olmalısınız. Aksiyon ve maceraya doyacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda, birbirinden farklı özelliklere sahip büyücü, şövalye, korucu ve daha birçok savaşçı karakter yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz onlarca farklı savaş aleti bulunmaktadır. Amaç, korsanları ve korkunç canavarları uzaklaştırmaktır. Stratejik planlar ve taktikler geliştirerek doğru hamleler yapmalısınız. Görevleri tamamlayarak bir sonraki bölümün kilidini açabilirsiniz. Yeni kahramanlar ve büyücüler toplayarak yenilmez bir ordu kurabilirsiniz.

Binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan Idle Hero Defense-Fantasy Defense, simülasyon oyunları arasında oldukça keyif verici bir oyun olarak dikkat çekmektedir. Sizlerde kendi savaşçılarınızı toplayarak heyecanlı savaşlar yapabilir ve ganimetler toplayabilirsiniz.