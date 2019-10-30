Bölgenize saldıran çeşitli yaratıklar ve dev canavarlara karşı mücadele ederek zorlu görevler üstleneceğiniz Idle Hero TD, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ücretiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, labirentin sonunda yer alan hazineyi korumak ve bölgenize girmek isteyen düşman askerlerini etkisiz hale getirmektir. Çeşitli stratejiler ve taktikler geliştirerek düşman birliklerinin labirente sızmalarını engellemeli ve hazineyi koruyarak sonraki bölümlere geçmelisiniz. Saldırgan yaratıklar karşısında farklı bölgelere konuşlanmalı ve farklı savaş aletlerinden faydalanarak düşmanı engellemelisiniz. Bu sayede size emanet edilen hazineyi koruyabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda ok, kılıç, balta, mızrak ve daha birçok farklı silahı kullanabilen onlarca asker yer almaktadır. Ayrıca farklı özelliklere sahip türlü yaratık ve canavar karakterleri bulunmaktadır. Dilediğiniz karakterleri kullanarak görev dağılımı yapabilir ve düşmanları engelleyerek bölüm atlayabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan Idle Hero TD ile sizde aksiyona doyabilir ve stres giderebilirsiniz.