Idle Home Makeover oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yeni bir hobi mi arıyorsunuz? Dekorasyon işlerinden çok zevk alacağına eminim. Hayal gücünüzü geliştirecek değişik tasarımlara imza atın. Görsel olarak çarpıcı üç boyutlu evler tasarlayın. Bir şehir dolusu evi sen tasarla. Belki ileride tasarımcı olmak isteyebilirsin.

Bu evler sadece sizin istediğiniz renkler ve malzemelerden oluşacaktır. Size verilen katalogdan istediğinizi tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Hayalinizdeki evi oluşturmaya artık çok yakınsınız.

En şaşırtıcı evleri inşa ederek yaratıcılığını sergileyebilirsin. Bahçeyi süsle, evi boya, balkon ekle, duvarları tasarla ve çatıyla da son dokunuşu yap. Harikalar yaratmaya hazır ol. Yeni şeyler arıyorsan sen de bu oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.