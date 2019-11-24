Kendi hastanenizi inşa ederek tüm yönetime el koyacağını ve hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşması için çaba göstereceğiniz Idle Hospital Tycoon, Android ve iOS sürümleri ile farklı platformlardan oyuncuların hizmetine sunulan ve 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, hastane yönetimini üstlenerek her ayrıntıyla tek tek ilgilenmek ve hastaların iyileşmesi için mücadele etmektir. Hastaneye gelen hastaların en kısa sürede tedavi görmelerinin sağlamalı ve doğru ilaçları kullanarak hastaların ağrılarını dindirmelisiniz.

Görevleri tamamladıkça hastanede yeni bölümlerin kilidini açabilir ve farklı makineler satın alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda hastanenizi geliştirebileceğiniz yüzlerce ekipman ve malzeme yer almaktadır. Seviye atladıkça yeni hastaneler açabilir ve kazancınızı katlayabilirsiniz. Ayrıca hastaları iyileştirdikçe puan toplayabilir ve daha fazla doktor çalıştırabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Hospital Tycoon, bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.