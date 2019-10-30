Özel bir adada kendi şehrinizi kurarak yönetimi ele alacağınız ve şehrin ekonomik dengesini koruyarak sürekli geliştirebileceğiniz Idle Island, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve 500 binden fazla oyuncu tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, boş bir arazi üzerine sıfırdan şehir inşa etmek ve şehri büyüterek farklı yerleşim alanları oluşturmaktır. Şehrin belediye yönetimini üstlenerek yeni platformlar oluşturabilir ve çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek birçok bina yapabilirsiniz. Nakit akışı sağlayarak şehrin ekonomisini ilerletebilir ve dünyaca ünlü büyük bir kent haline getirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir şehir yönetme oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda şehrinize kurabileceğiniz apartman, otel, banka, fabrika, mağaza ve daha onlarca farklı bina türü bulunmaktadır. Dilediğiniz alana binaları dikebilir ve bölgedeki ekonomik canlılığı artırabilirsiniz. Böylece şehri büyütebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan ücretsiz olarak ulaşacağınız Idle Island ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve stres giderebilirsiniz.