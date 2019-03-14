Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severler ile buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Idle Kingdom Builder, kendi köyünüzü inşa edebileceğiniz ve çeşitli kaynaklar üretebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendinize ait bir köy kurarak çeşitli alanlarda üretim yaparak para kazanmaktır. Köyünüze kereste fabrikaları, demir ocakları, taş madenleri, buğday değirmenleri, tarlarlalar ve daha birçok farklı üretim alanları inşa edebilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı üretim araçlarının kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile bağımlısı olabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken bu oyunda, inşa ettiğiniz köyü geliştirmek için para biriktirmeli ve işçilerin sayısını artırmalısınız. Bu sayede daha fazla üretim yapabilir ve hızla geniş alanlara yayılabilirsiniz.

Çizgi film tarzındaki etkileyici grafiklerden oluşan ve internet bağlantısı ile oynanan Idle Kingdom Builder, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz eşsiz bir oyundur.