Codigames tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Idle Life Sim simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Idle Life Sim’de oyuncular gerçek bir yaşam deneyimi yaşayacaklar.

Oyun içerisinde kariyer hedefimizi çizecek, bir ev alacak, günlük alışveriş ihtiyaçlarımızı karşılayacak, gerçek bir yaşam süreceğiz.

Avatarımızı oluşturma ile başlayacağımız oyun da günlük sorumluluklarımızı ve hedeflerimizi yerine getirerek mutlu bir hayat sürmeye çalışacağız.

Görünümümüzü özelleştirebileceğimiz oyun içerisinde saç, sakal, göz rengine kadar düzenlemeleri gerçekleştirebileceğiz.

Eğlenceli yapısı ile mobil oyuncuları kariyerleri doğrultusunda bir yaşama süren yapım, mesleklerini seçme fırsatı veriyor.