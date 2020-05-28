Alphatier Studios tarafından geliştirilen Idle Mafia Boss ile gerilim dolu bir dünyaya girmeye hazır olun.

Kendi suç imparatorluğumuzu kurarak dünyaya kök söktüreceğimiz oyunda mafya dünyasına farklı bir bakış açısı ile yaklaşacağız.

Birbirinden farklı mafya organizasyonları yapacağımız oyun da heyecan verici zorlukların yanı sıra çok sayıda tehlikeler ile de karşılaşma fırsatı bizleri bekliyor olacak. Mümkün olduğunca çok para kazanmak için birbirinden farklı işler yapacağımız oyunda yeri gelecek rakiplerimiz ile çatışacağız.

Ticari faaliyetlerimizi otomatik bir yapı üzerine kuracağımız oyun da gelirimizi artırmak için yeni fırsatları da sürekli olarak kolluyor olacağız.

Yeni yatırımlar yaparak işlerimizi de büyütme fırsatı elde edeceğimiz oyun içerisinde önemli kararlar da alacağız.