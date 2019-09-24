Kendinize ait bir bölge seçerek o bölgenin tüm sorumluluklarını üstlenebileceğiniz ve çeşitli ticari faaliyetlerde bulunarak meşhur bir mafya kralı olabileceğiniz Idle Mafia Tycoon, 500 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve simülasyon oyunları arasında yer alan benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafik tasarımı ve keyif verici bölümleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bölgeyi kontrol ederek mafyalığın gerektirdiği her şeyi yapmak ve her hareketten haberdar olmaktır. Yeri geldiğinde yeni üyelerden haraç kemseli ve ticari işlerden payınıza düşeni almalısınız. Otoritenizi kaybetmemeli ve mafyaların kralı olduğunuzu herkese göstermelisiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve birçok yeni mekan bulunmaktadır. Ayrıca insanları korkutmak için kullanabileceğiniz sayısız silah yer almaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden oynayabileceğiniz Idle Mafia Tycoon, aksiyon ve maceraya doyacağınız eşsiz bir oyundur.