FancyGames Studio tarafından geliştirilen Idle Medieval Town oynaması ücretsiz olarak dünyanın farklı noktalarında oynanmaya devam ediliyor.

Mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan ve eğlenceli yapısı ile günümüze kadar hem Android hem de iOS platformunda beğenileri toplayan başarılı yapım, oyuncularının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil platformda Idle temalı oyunlara olan ilgi artmaya devam ederken şu sıralar Idle Medieval Town’da ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım da bir orta çağ kasabası hayata geçireceğiz.

Kendi krallığımızı geliştirmeye çalışacağımız oyun içerisinde köylerden altın toplayacak birden fazla arazide kasabalar inşa etmeye çalışacağız.

Çevrimdışı olarak da oynanabilen yapım içerisinde kendi medeniyetimizi hayata geçirecek, zengin bir yapı eşliğinde silah depoları, madenler ve evler inşa edeceğiz.

3D grafiklere de sahip olan yapım eğlence yüklü bir oynanışa ev sahipliği yapıyor.