Aviador ve Inmoible iş birliği ile geliştirilen Idle Mine Crusher Android ve iOS platformu için nihayet lansmana çıktı.

Mobil platformda oyunculara madencilik deneyimi sunacak olan Idle Mine Crusher simülasyon oyunu olarak karşımıza çıktı. Maden kırma oyunu olarak ifade edilen yapım içerisinde altınları küçük parçalara ayırmaya çalışacağız.

Maden kırma araçlarımızı yükselterek onları daha verimli hale getirebileceğimiz yapım içerisinde altınlar arayacak, bulduğumuz altınları da kırarak taşınabilir hale getirmeye çalışacağız.

Süper derecede grafiklerin yer aldığı ifade edilen yapım içerisinde 16 farklı cevher kaynağını keşfetme fırsatı elde edeceğiz. Can sıkıcı reklamların yer almadığı oyun içerisinde internet bağlantısı da yer almıyor. Yani oyuncular çevrimdışı olarak eğlenceli bir madencilik deneyimi yaşıyorlar.

En büyük maden kırma makinesini hayata geçireceğimiz oyunda boş zamanlarımızı eğlenceli olarak geçirme fırsatı bulacağız.