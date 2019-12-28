Bir canavar fabrikası kurarak her alanda çalıştıracağınız ilginç yaratıklara sahip olacağınız Idle Monster Factory, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

İlginç canavar figürleri ve sürükleyici senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, kendinize ait bir canavar üretim merkezi inşa ederek farklı özelliklere ve işlevlere sahip canavarlar üreterek çeşitli görevlere göndermek ve fabrikanızı geliştirmek için mücadele etmektir. Minik sevimli hayvanları çeşitli makineler aracılığıyla dev yaratıklara çevirebilir ve dünyaya hükmedebilirsiniz.

Kölelerinizin sayısını artırarak daha fazla görev üstlenebilir ve fabrikanızdaki makinelerin sayısını artırabilirsiniz. Sıra dışı tasarımı ve ilginç konusu ile dikkat çeken kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda genlerini değiştirerek ürkütücü görünümlere ve saldırgan yaratıklara çevirebileceğiniz köpek, kedi, tavşan, tavuk, fare ve daha onlarca hayvan yer almaktadır. Canavar fabrikanızda dilediğiniz hayvanın geniyle oynayarak ilginç yaratıklar oluşturabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Idle Monster Factory, ücretsiz oyunlar arasında bulunan kaliteli bir yapımdır.