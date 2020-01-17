Idle Park Tycoon

Oyun alanına hoş geldiniz! Burada bakıcı olarak göreviniz, kapsamlı bir eğlence yeri yaratmak ve dünyanın en iyisi olmak için onu genişletmektir.

Aslında her şekilde bir oyun alanı işletmenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilirsiniz! Çeşitli departmanlar kurabilir, yönetim sistemini geliştirebilir, daha fazla fon toplayabilirsiniz. Daha fazla turist almak için otoparkı genişletin, reklam çabalarını artırın ve daha fazla çalışan davet, zamanında terfi ve maaş artışıyla iş verimi artırın.

Turist akışını sağlamak için kasiyer personelini, birleşik yönetim eğitimini artırın; Yeni yerler inşa edin, eski tesisleri geliştirin, daha iyi eğlence desteği sağlayın.