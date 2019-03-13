Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Planet Miner, gezegenler arası yolculuk yaparak çeşitli madenler toplayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda, amaç çeşitli uzay araçları sayesinde farklı gezegenlere giderek madenler çıkarmaktır. Sizden istenilen madenlere ulaşarak seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı konusu ve tasarımı ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Uzay mekiğinizde bulunan uçakları gezegenlere göndererek değerli madenler toplayabilir ve seviye atladıkça uçaklarınızın kapasitesiniz artırabilirsiniz. Biriktirdiğiniz doğal taşlar ve elmaslar ile farklı gezegenleri keşfedebilirsiniz. Uzayda maden çıkarmak için işçiler çalıştırabilir ve çeşitli araçlar kullanabilirsiniz. Görevlerde sizden istenilen miktarda madene ulaşarak, seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve sorun yaşamadan oynayabileceğiniz Idle Planet Miner, gezegenler arası yolculuklar yaparak onlarca farklı madene ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan sürdürebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.