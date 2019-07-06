Machbird Studios imzası ile geliştirilen ve oyunculara eğlenceli anlar sunan Idle Prison Tycoon ücretsiz olarak indirilmeye devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Idle Prison Tycoon günümüzde iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor. Oyunculara rengarenk bir atmosferde şehir kurma simülasyonu sunan yapımda oyuncular kendilerine verilen alanda şehirlerini kuracak ve geliştirmeye çalışacaklar.

Yer yer madencilikte yapacağımız oyunda kazandığımız altınlar ile şehrimizi geliştirecek ve daha modern bir görünüme kavuşturacağız.

Hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Idle Prison Tycoon eğlenceli bir yapıya sahip. Oyun Google Play üzerinde 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip.