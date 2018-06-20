Idle Racing GO, Android ve İOS platformu oyuncularına sunulmuş bir Simülasyon oyunudur.

T-Bull tarafından geliştirilen yapımda birbirinden farklı benzersiz araçlar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı yarışlara katılacağımız oyunda, birbirinden farklı liglerde yer alıyor. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Idle Racing GO, farklı seviyelere de sahiptir.

45’in üzerinde parça yükseltmesi yer alan oyunda, oyuncular araçlarını modifiye edebilecek ve kişisel zevklerine göre tasarımlar yapabilecekler. Eşi benzeri olmayan binlerce farklı seviyede oyuncu ile karşı karşıya gelecek ve adrenalin dolu yarışlara dahil olacağız. Oyuncuları doyurucu yarışlara götüren mobil oyun, klasik yarış oyunlarının dışına çıkarak oyuncuların istekleri doğrultusunda geliştiriliyor.

Oyun içerisinde sokak yarışlarına katılacak, yarış dünyasının kralı olabilmek için mücadele edecekve özel kartlar toplayarak yeni sürücülerin ve araçların kilitlerini açacağız. Yasadışı yarışların yer aldığı yapımda, gerçek trafik simülasyonu yer almaktadır. Nitro ve yarış araçları ile hıza doyamayacak ve yeni bir yarış deneyimi tadacaksınız. 1 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı yapımda, en iyi sürücü olabilmek için mücadele edeceğiz. İyi oyunlar dileriz.