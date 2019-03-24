Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Space Tycoon - Incremental Cash Game, onlarca farklı uzay gemisini geliştirerek para kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli uzay araçları üretmek ve pazarlamaktır. Dev bir kule inşa ederek uzay gemilerini burada geliştirmeli ve satmalısınız. Oyunun bazı özellikleri online modda çalışır fakat çevrimdışı olsanız da uzay gemilerinin üretimi durmaz. Böylece oyunda aktif değilken de para kazanmaya devam edersiniz. Farklı tasarımı ve konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı özelliğe sahip uzay gemisini üretebilir ve satabilirsiniz. Çok katlı bir binada uzay araçlarınızı geliştirerek satışa hazır hale getirebilirsiniz. Kulenizi sürekli büyüterek kendi uzay yolunuzu inşa edebilir ve sizde uzaya yolculuk yapabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Space Tycoon - Incremental Cash Game, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.