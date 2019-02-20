Codigames imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Idle Supermarket Tycoon ile en zengin süpermarket girişimcisi olmaya çalışacağız. Rengarenk bir atmosferin yer aldığı yapımda oyuncular kendi işlerini kuracak ve para kazanmaya çalışacaklar.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda oynanabilen Idle Supermarket Tycoon ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor. Ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapımda başarılı bir girişimci olacak ve zenginleşmeye çalışacağız. Kendi işimizi kuracağımız oyunda br süpermarketi işletecek ve insanlara hizmet etmeye çalışacağız.

Oldukça basit grafiklere sahip olan yapımda oyuncular rakat ve kolay oynanabilir bir atmosferde yer alacaklar. Basit kontroller eşliğinde kararlar alabileceğimiz oyunda şaşırtıcı derecede 3D grafik açıları bizleri bekliyor olacak. Eşsiz ürünleri satarak insanların dikkatini çekmeye çalışacağımız mobil simülasyon oyununda geniş bir içerik kalitesi de bizleri bekliyor olacak.

Oyun şuanda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.