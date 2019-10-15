Idle Tap Airport, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda havalimanını kontrol ediyorsunuz. Yolcuları, uçakları, valizleri ve çalışanları koordine bir şekilde yönetmeniz gereken oyunda stratejik hamleler yapmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Idle Tap Airport, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Yüksek gelirler elde etmek için daha fazla yolcu da çekmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Idle Tap Airport oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.