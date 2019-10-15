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Idle Tap Airport 1.2.1 (Android)
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  4. Idle Tap Airport - Android için Simülasyon Oyunu

Idle Tap Airport

1.2.1
Android
Idle Tap Airport
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika vakit geçirebileceğiniz bir simülasyon oyunu

Idle Tap Airport, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor. 

Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda havalimanını kontrol ediyorsunuz. Yolcuları, uçakları, valizleri ve çalışanları koordine bir şekilde yönetmeniz gereken oyunda stratejik hamleler yapmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Idle Tap Airport, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Yüksek gelirler elde etmek için daha fazla yolcu da çekmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Idle Tap Airport oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.