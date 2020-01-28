Idle Tap Cinema, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir simülasyon oyunu olma özelliği taşıyan Idle Tap Cinema oyununda bir sinema salonu işletiyorsunuz. İşletmenizi büyütüp güzelleştirerek daha fazla insan çekmek için mücadele ettiğiniz oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Büyük bir keyifle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken seviyelerinizi geliştirmek. Stantlarınızı doldurup ilgi çekici hale getirerek daha fazla insan çekebileceğiniz oyunda zengin olabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Tap Cinema oyununu beğenerek oynayabileceğinizi düşünüyorum.

Idle Tap Cinema oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.