Idle Tap Racing, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunudur.

Birbiriyle kıyasıya yarışan arabaları kontrol ettiğiniz bir oyun olan Idle Tap Racing, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli oyunlardan bir tanesi. İlgi çekici atmosferi ve sürükleyici etkisiyle de dikkat çeken oyunda stratejik hamleler yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Renkli görselleri ve kaliteli grafikleriyle de hoş bir deneyim sunan Idle Tap Racing, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunlardan bir tanesi. Arabalara ilgisi olanların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Idle Tap Racing, sizleri bekliyor.

Idle Tap Racing oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.