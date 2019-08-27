Idle Tap Strongman, Android platformuna sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz farklı oyunlardan bir tanesidir.

Uzun soluklu mobil oyunları sevenlerin beğeniyle oynayabileceği oyunlardan bir tanesi olan Idle Tap Strongman, boş zamanlarınızı değerlendirmek için birebir. Ekrana dokunarak ilerleme sağlayabileceğiniz oyunda karakterinizi güçlendirerek daha büyük yükler çekmesi için yardım ediyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici etkinin yer aldığı oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Oyundaki tek amacınız karakterinizi giderek güçlendirmek ve daha büyük yükler çekmek.

Zaman geçirmek için birebir olarak nitelendirebileceğim oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. Karakterinizi geliştirmeniz gereken oyunda hamlelerinizi de düşünerek yapmalısınız. Oyunda yer alan bol içerik de göz alıcı bir deneyim sunuyor diyebilirim. Idle Tap Strongman sizleri bekliyor.

Idle Tap Strongman oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.