Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Tap Zoo ile mobil cihazımızda hayvanat bahçesi kurabilecek ve yönetebileceğiz.

Oldukça eğlenceli bir içeriğe ve kaliteli oynanış mekaniklerine sahip olan mobil oyunda sevimli birbirinden farklı hayvanlar yer alacak. Oyuncular bu hayvanlar arasından seçimler yaparak insanların gezip eğlenmesi için bir hayvanat bahçesi yaratacaklar.

Oldukça zengin bir yapıya sahip olan mobil simülasyon oyununda hayvanat bahçemizi süsleyebilecek ve farklı görünümler kazandırabileceğiz. Iron Horse Games LLC tarafından geliştirilen yapım iki farklı mobil platformda geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor.

Kendi özel hayvanat bahçemizi sipariş etmeye çalışacağımız oyunda özel dekorsayon yaratabilecek ve süsleyebileceğiz. 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Idle Tap Zoo tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.