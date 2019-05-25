Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Idle Theme Park Tycoon şimdiye kadar ki en eğlenceli lunapark oyununu karşımıza çıkarıyor. İki farklı mobil platformlarda kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran yapım renkli içerikleri ve eğlenceli oynanışı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Hem Android hem de İOS platformunda oynanabilen yapım, basit arayüzlere ve kolay oynanabilir bir yapıya sahip.

Codigames imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular hayallerindeki lunaparkı inşa edecek ve müşteri çekerek lunapark kralı olmaya çalışacaklar. Oyuncular tema parkında genel düzeni yaratacak ve rengarenk yapı ile eğlenceli bir atmosfer oluşturacaklar. Oyun içerisinde detaylı içerikler de yer alacak.

Oyun içerisinde özel güvenlikler kiralayabilecek, ziyaretçiler için konforlu alanlar inşa ederek onları memnun etmeye çalışacağız.