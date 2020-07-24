Popüler bir Influencer olmayı hayal ediyor musunuz? Takipçi, izlenmeler, yorumlar ve beğeniler... Hepsini elde etmek için hemen Idle Tuber'da kendi sosyal medya hayatını kur.

Karakterinizi oluşturarak başlayın; görüntüleme, abone kazanma ve izleyici toplamak için videolar kaydedin. Kaydetmek ve daha fazla izlenme kazanmak için yeni oyunların kilidini açın. Bir editör kiralayın ve yolculuğunuzda size yardımcı olması için gerçek YouTube kullanıcılarıyla ortak olun.

Videolarınızı kaydederek, düzenleyerek ve yayınlayarak başlayın. Gerçek YouTuberlardan oluşan ordunuzu toplamaya başlamadan önce izlenme, beğeni ve abone kazanın. En sevdiğiniz etkileyicilere yardımcı olmak ve muhteşem ödüller kazanmak için yeni etkinliklere katılın. Ünlü bir Influencer olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.