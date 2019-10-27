Büyük bir sihirbazlık okulu açarak yüzlerce öğrenciye hizmet vereceğiniz ve ilginç özelliklere sahip sayısız sihirbazı eğitebileceğiniz Idle Wizard School, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, inşa edeceğiniz büyük bir sihirbazlık okulunu işleterek çeşitli görevleri yerine getirmek ve okulun kapsamını genişleterek seviye atlamaktır. Bir çocuk karakterin sizi yönlendirmesiyle komutları yerine getirmeli ve okul için gereken malzemeleri temin etmelisiniz. Okulu açtıktan sonra öğrencilerden gelen paralarla yurt ve laboratuarlar yaptırabilirsiniz. Bu sayede sihirbazların daha iyi bir eğitim almasını sağlayabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Oyunda birbirinden şaşırtıcı yüzlerce sihirbazlık numarası ve büyü yer almaktadır. Bu numaraları öğrencilerinize öğreterek para kazanabilir ve daha fazla sihirbazın okulunuza gelmesini sağlayabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan Idle Wizard School, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.