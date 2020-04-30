Mobil platformda sayısız oyun geliştiren ve yayınlayan Mindstorm Games yepyeni oyunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşmayı başaran Idle Wool simülasyon oyunu olarak lansmana çıktı.

Oldukça renkli ve basit grafik açılarına ev sahipliği yapan oyun da çiftliğimizi inşa edecek, etrafını süsleyebilecek ve tıklamalar eşliğinde oyunun tadını çıkarabileceğiz.

Oldukça hoş oynanış yapısına ev sahipliği yapan oyun da inşa ettiğimiz çiftliğimizi yükselterek daha gelişmiş bir hale getirebilecek. Benzersiz görsel efektler yardımı ile çeşitli hayvanları da besleyebileceğiz.

Yaz ve kış temalarına da sahip olduğu bilinen yapım internet bağlantısı olmadan oynanabilmektedir.

Play Store üzerinde 4.7 olarak değerlendirilen başarılı oyun, günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilip oynandı.