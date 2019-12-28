Kendi yeteneklerinizi ve özelliklerinizi geliştirerek evrendeki devasa güçlere karşı mücadele edeceğiniz ve dünyaya hükmedeceğiniz Idling to Rule the Gods, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda ayrıntılı grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, günümüzden yaklaşık 1000 yıl öncesine yolculuk yaparak dünyaya hükmetmek için zorlu görevler üstlenerek evrendeki tanrılarla savaşmak ve dünyaya hükmedebilmek için mücadele etmektir.

Evrenin en güçlü tanrılarına karşı savaşabilmek için kendi özelliklerinizi sürekli geliştirmeli ve yeni eklentilerle savaşları kazanabilmek için güç toplamalısınız. Kendinize onlarca farklı özel güç ve savaş aleti ekleyerek tanrı savaşlarında başarılı olmak için çaba göstermeli ve evrene hakim olarak görevleri tamamlamalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veren Idling to Rule the Gods, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.