IGTV Downloader uygulamasıyla Instagram TV videolarını kolayca indirebilirsiniz.
IGTV Downloader uygulamasını kullanarak Instagram TV’de yer alan videolardan beğendiklerinizi kolayca Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Instagram’ın yeni yayın platformu IGTV, kullanıcıların dikey video modunda 1 saate kadar videolar paylaşmasına olanak tanıyor. Normalde maksimum 1 dakikalık video yükleyebilen kullanıcılar, artık yeni ürettikleri video içeriklerini 1 saate kadar paylaşabiliyorlar. IGTV’de takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı videolardan bazıları hoşunuza gidiyorsa ve bunu dilediğiniz zaman izleyebilmek istiyorsanız, IGTV Downloader uygulamasıyla IGTV videolarını kolayca indirebilirsiniz.
Beğendiğiniz videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra IGTV Downloader uygulamasındaki alana yapıştırıp Search butonuna tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından açılan ekranda ise Download butonuna tıklayarak videoyu indirmeye başlayabilirsiniz. Oldukça pratik ve hızlı bir araç olan IGTV Downloader uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR