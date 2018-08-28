IGTV Downloader uygulamasını kullanarak Instagram TV’de yer alan videolardan beğendiklerinizi kolayca Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Instagram’ın yeni yayın platformu IGTV, kullanıcıların dikey video modunda 1 saate kadar videolar paylaşmasına olanak tanıyor. Normalde maksimum 1 dakikalık video yükleyebilen kullanıcılar, artık yeni ürettikleri video içeriklerini 1 saate kadar paylaşabiliyorlar. IGTV’de takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı videolardan bazıları hoşunuza gidiyorsa ve bunu dilediğiniz zaman izleyebilmek istiyorsanız, IGTV Downloader uygulamasıyla IGTV videolarını kolayca indirebilirsiniz.