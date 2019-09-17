Mobil platformda eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise Indian Cooking Star’ı denemenizi öneririz.

The App Guruz tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak Android platformu oyuncularına sunulan Indian Cooking Star mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Rengarenk içerikler eşliğinde bir restoranı işleteceğimiz oyunda yeteneklerimizi de sergileme şansı elde edeceğiz. Oyun içerisindeki amacımız restorana gelen müşterilerimizin siparişlerini doğru ve hızlı bir şekilde yapmak olacak.

Oyuncular müşterilerinin siparişlerini doğru bir şekilde hazırladıktan sonra onları mutlu edecekler. Yanlış siparişi yanlış müşteriye sunduğumuz zaman müşteriler huzursuz olacak ve kitlemiz düşecek. Birbirinden farklı yemekler yaparak restoranımıza daha fazla müşteri çekmeye çalışacağız. Oyun içerisindeki amacımız br nevi bu olacak. Yapım Android platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanırken Google Play’de ise 4.5 gibi bir inceleme skor puanı elde etti.