Instant War, coğrafi koşulların oyuna etki etmesini sağlayarak ve orduları istediğin yere konuşlandırmana izin vererek rahatça savaşabilmeye olanak sağlıyor. Bu oyunda dağ ve nehirleri kullanarak düşmanlarını tuzağın içine çekebilir aynı zamanda yanlardan gelecek saldırılara karşı koruyabilirsin.

Mobil strateji oyunlarının arasında dikkat çekmeyi başaran Instant War'da, gerçekçi bir savaş dünyası sizi bekliyor. Üssünüzü kurarak ve orduları yöneterek oynadığını bu oyunda gerçek düşmanlara karşı amansız mücadele vereceksiniz. Karadan, havadan veya denizden saldırılar yapacak ve aynı şekilde korunmaya çalışacaksınız.

Saldırdığınız üssü ele geçirebilir veya ordularını alabilirsiniz. Böylelikle büyüme hızınızı artırabilir ve oyunun yeni kralı olabilirsiniz. Unutma, dost ve düşmanlarını denetim altında tutarak savaş meydanına hükmetmelisin!