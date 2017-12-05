Inviita uygulmasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden 1500’den fazla şehri keşfedebilirsiniz.

Akıllı şehir rehberi uygulaması olan Inviita, yeni yerler keşfetmeyi sevenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir uygulama diyebilirim. 1500’den fazla şehirde milyonlarca farklı yeri keşfedebileceğiniz uygulamada, birçok etkinliği de takip edebiliyorsunuz. Ruh halinize dayalı önerilerde de bulunan Inviita uygulaması, seyahat etmek istediğiniz yerlerden oluşan listeler de oluşturmanızı sağlıyor.

Seyahat listelerinizi kolayca oluşturabileceğiniz Inviita, arkadaşlarınızla da plan yapabilme özelliğine sahip. Arkadaşlarınızı takip ederek onların maceralarından ilham alabileceğiniz uygulamada turistik yerlerde gerçekleşecek faaliyetler ve turlardan haberdar olabilirsiniz. Eğer siz de yeni yerler keşfetmek istiyorsanız, oldukça geniş kapsamlı bir içeriğe sahip olan Inviita uygulamasını deneyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri