Mobil yarış oyunları arasında yer alan Iran Drift 2 ücretsiz olarak karşımıza çıktı.

MehdiRabiee tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Iran Drift 2 bünyesinde yer verdiği birbirinden farklı araçlar ile bizlere fantastik bir deneyim sunuyor. Gerçeklikten uzak olan yapım da birbirinden zorlu yarışlara katılıyor ve bitiş çizgisini ilk geçen yarışçı olmaya çalışıyoruz.

3 farklı oyun modunun yer aldığı mobil yapım da gerçekçi fizik kuralları yer alsada oyunculara tam istenen verilememiştir. 30’dan fazla ve farklı yarış aracının yer aldığı oyunda gerçekçi 3D grafikler yer alıyor. Renkleri bakımından soluk olan yapım da drift yapabilecek ve bu alandaki yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edebileceğiz.

17 Temmuz 2018’de son güncellemesini alan mobil yarış oyunu, 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanına sahip olan mobil oyunda orta dereceli bir içerik kalitesi yer alıyor. Oyuncular zorlu yarışlara katılarak bu alanda kariyer hedefleyecekler.

İyi eğlenceler dileriz.