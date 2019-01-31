Mobil platforma özel oyunlar geliştirilen Making Fun yeni oyunu olan Ironbound’u oyunculara sundu.

Ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Ironbound rengarenk bir yapıya sahip. Mobil kağıt oyunları arasında yer alan ve kitlesini hızla artırmaya devam eden yapımda oyunculara oldukça zengin bir içerik kalitesi sunuluyor. Oyunda yer alan kartların içerisinde birbirinden farklı karakterler yer alıyor. Tabii bu karakterlerin kendilerine özgü yetenekleri ve saldırı güçleri de yer alıyor. Oyuncular kendilerine hitap eden kartları seçecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler.

Stratejik kararlar alacağımız oyunda zengin karakterlri özelleştirme seçeneği de bulacağız. Gerçek zamanlı olarak dünyann dört bir yanından oyuncular ile mücadele edecek ve aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Oyuncular kartların içerisindeki karakterleri yükseltebilecek ve daha güçlü bir yapıya kavuşturabilecekler. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.